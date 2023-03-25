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14:38 (мск), источник: Известия

На донецком направлении уничтожено более 155 украинских военнослужащих

Южная группировка российских войск уничтожила более 155 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 25 марта сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На этом направлении также уничтожено три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

Кроме того, по данным МО, на херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и САУ «Гвоздика».

«На краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск “Центр” нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики», — уточнил Конашенков.

На этом направлении российские силы уничтожили свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал эксклюзивные кадры уничтожения позиций украинских боевиков в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили на донецком направлении более 380 украинских военных, а также танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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