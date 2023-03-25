На этом направлении также уничтожено три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.
Кроме того, по данным МО, на херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и САУ «Гвоздика».
«На краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск “Центр” нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики», — уточнил Конашенков.
На этом направлении российские силы уничтожили свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал эксклюзивные кадры уничтожения позиций украинских боевиков в Артемовске (украинское название — Бахмут).
Накануне стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили на донецком направлении более 380 украинских военных, а также танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.