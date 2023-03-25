Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались шаги по развитию отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной», — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.