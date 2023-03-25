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Спецоперация на Украине
14:29 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и двусторонние отношения, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Источник: © РИА Новости

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались шаги по развитию отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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