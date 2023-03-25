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14:47 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников

Силы РФ также перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и одну противорадиолокационную ракету HARM, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и одну противорадиолокационную ракету HARM Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбили 11 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, “Ольха” и одна противорадиолокационная ракета HARM», — заявил он.

По словам Конашенкова, уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3 573 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 399 танков и других боевых бронированных машин, 1 072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 114 единиц специальной военной автомобильной техники.

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