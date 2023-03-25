Шольц считает необходимым готовиться к долгосрочной поддержке Украины

«Мы должны готовиться к тому, что придется долгое время обеспечивать поддержку [Киева]», — приводит его слова агентство DPA. Шольц утверждал, что основа всех усилий Запада — заставить Россию понять, что она не сможет достигнуть поставленных перед специальной военной операцией целей. Только тогда, по его мнению, станет возможным достижение мира.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.