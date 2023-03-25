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Спецоперация на Украине
18:17 (мск), источник: ТАСС

Шольц считает необходимым готовиться к долгосрочной поддержке Украины

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что Западу следует настраиваться на долгосрочное оказание помощи Украине. Такое мнение он выразил в субботу во время общения с гражданами в Потсдаме.

Источник: AFP 2022

«Мы должны готовиться к тому, что придется долгое время обеспечивать поддержку [Киева]», — приводит его слова агентство DPA. Шольц утверждал, что основа всех усилий Запада — заставить Россию понять, что она не сможет достигнуть поставленных перед специальной военной операцией целей. Только тогда, по его мнению, станет возможным достижение мира.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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