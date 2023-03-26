Исследование: как кофе влияет на появление заболеваний сердца Для исследования использовались данные 100 человек.
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Спецоперация на Украине
12:03 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани приличий

По мнению главы МИД РФ, от США «можно ожидать чего угодно».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«От Соединенных Штатов можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Едва я опубликовал эту песню в соцсети, посыпались восторженные отклики и от украинцев. Но все изменилось буквально за день"
"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия