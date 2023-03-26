12:03 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани приличий
По мнению главы МИД РФ, от США «можно ожидать чего угодно».
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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«От Соединенных Штатов можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.