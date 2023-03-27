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07:28 (мск), источник: © РИА Новости

Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские националисты наряду с наемниками из США верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, написал в Twitter первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им “не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине”. Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — заявил Полянский.

Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США», но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.

Кроме того, в статье говорится, что многие американские «солдаты удачи» «конфликтуют друг с другом» и предпринимают попытки нажиться на конфликте.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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