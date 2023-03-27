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08:50 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ показало кадры ракетных ударов Су-25 по объектам и бронетехнике ВСУ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов летчиков штурмовиков Су-25 Вооруженных сил РФ при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что все боевые вылеты проходят на предельно малой высоте. Самолет резко набирает высоту перед пуском ракеты, после чего снова снижается. Такое маневрирование помогает уйти от ударов вражеских средств ПВО.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На данный момент самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ.

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