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02:08 (мск), источник: ТАСС

Байден выразил обеспокоенность заявлениями о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) еще не размещено на территории Белоруссии, но обеспокоен заявлениями относительно данных планов. Об этом американский лидер заявил во вторник журналистам после возвращения в Вашингтон из штата Северная Каролина.

Источник: Reuters

Байден, слова которого привел пресс-пул Белого дома, сказал, что пока не ознакомился с заявлениями российской стороны относительно этого. «Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — добавил он. Президент США подчеркнул: «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты пока не наблюдают свидетельств размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии и не намерены вдаваться в гипотетические сценарии в случае развертывания таких вооружений.

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. РФ уже передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

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