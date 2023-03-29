Байден выразил обеспокоенность заявлениями о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Байден, слова которого привел пресс-пул Белого дома, сказал, что пока не ознакомился с заявлениями российской стороны относительно этого. «Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — добавил он. Президент США подчеркнул: «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты пока не наблюдают свидетельств размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии и не намерены вдаваться в гипотетические сценарии в случае развертывания таких вооружений.
Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. РФ уже передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.