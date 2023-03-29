23:40 (мск), источник: © РИА Новости
Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию 27 апреля
АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности визита президента России Владимира Путина в страну 27 апреля.
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Ранее Эрдоган сообщил, что 27 апреля планируется загружение топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине.
«27 апреля, возможно, господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.