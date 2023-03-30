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00:27 (мск), источник: © РИА Новости

Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту космический аппарат для Минобороны

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1в» легкого класса вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны, сообщили журналистам в военном ведомстве.

Источник: © РИА Новости

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», — отметили в министерстве.

Как уточнили в Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоили порядковый номер «Космос-2568». Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о нем.

Ракета «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны стартовала с космодрома Плесецк 29 марта в 22:57 мск. В ведомстве подчеркнули, что старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

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