Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту космический аппарат для Минобороны

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», — отметили в министерстве.
Как уточнили в Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоили порядковый номер «Космос-2568». Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о нем.
Ракета «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны стартовала с космодрома Плесецк 29 марта в 22:57 мск. В ведомстве подчеркнули, что старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.