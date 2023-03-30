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07:46 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР заявили о попытках ВСУ обмануть разведку РФ с помощью техники с одинаковыми номерами

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, через населенные пункты показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника вооруженных формирований Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

ЛУГАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя через населенные пункты на северском направлении военную технику с одинаковыми номерными знаками. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ряде населенных пунктов на северском направлении фиксируются одинаковые украинские военные колонны. Отмечается, что в короткий интервал времени через населенные пункты показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника вооруженных формирований Украины. На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки, которые появились в ходе эксплуатации», — сказал он, ссылаясь на данные разведки РФ.

Марочко предположил, что упомянутые колонны техники перегоняют целенаправленно, чтобы «ввести в заблуждение российские разведывательные органы».

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