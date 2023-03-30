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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол объяснил включение Венгрии в список недружественных стран

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов объяснил включение Венгрии в список недружественных стран.

Источник: Reuters

Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Станиславов, несмотря на прагматичную позицию, Венгрия подписалась под всеми санкционными пакетами Брюсселя против России и вынуждена их исполнять. «Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры», — пояснил он.

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