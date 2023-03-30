Пушилин: правительство ДНР формально уходит в отставку после назначения Хоценко

«После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой народной республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Фактически все продолжают работать на своих местах. Нынешний состав правительства у нас сильный, с задачами справляется», — написал Пушилин в Telegram-канале.
На должность председателя правительства республики Пушилин предложил кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. «Он [Солнцев] отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность», — написал врио главы ДНР.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона указом президента был назначен Виталий Хоценко.