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07:27 (мск), источник: ТАСС

ЦК КПК разворачивает новую кампанию изучения идей Си Цзиньпина

Она призвана сплотить 96-миллионную КПК вокруг ее лидера, передает газета Renmin Ribao.

Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение начать с апреля общепартийную кампанию по изучению и внедрению идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. Кампания призвана еще более сплотить 96-миллионную КПК вокруг ее лидера. Об этом сообщила в пятницу газета Renmin Ribao (орган ЦК КПК).

Решение о проведении образовательной кампании, говорится в сообщении, было принято на заседании, проведенном Политбюро ЦК КПК в четверг. На нем также обсуждались требования к предоставлению должностными лицами личной информации. Председательствовал на заседании генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

На заседании отмечалось, что кампания, в которую предполагается вовлечь прежде всего руководителей различного уровня, «направлена на использование новых теоретических положений партии для достижения единства в мыслях, воле и действиях», а также на продвижение «великого основополагающего духа партии». Вся партия, подчеркивается в документе, должна в единстве строить современную во всех отношениях социалистическую державу и «способствовать великому возрождению китайской нации на всех фронтах».

Участники заседания также подчеркнули, что всей партии необходимо выработать глубокое понимание «решающего значения утверждения ключевой позиции товарища Си Цзиньпина в ЦК КПК и в партии в целом», «утверждения руководящей роли идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху». Всем членам партии предложено изучать, понимать и внедрять руководящие принципы, сформулированные ХХ съездом КПК, и «применять новую философию развития». КПК, отмечается в материале, предстоит справиться с небывалыми вызовами, что требует повышения бдительности и решимости.

Вся партия в ходе новой идеологической кампании «должна более тесно сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин», подчеркивалось на заседании Политбюро.

Что касается требования о предоставлении личной информации, то оно должно послужить инструментом строгого управления и надзора за должностными лицами. «Правдивое предоставление личной информации властям — это политическая и организационная норма, которой должны придерживаться чиновники», — пишет «Жэньминь жибао». В материале не поясняется, каким наказаниям будут подвергаться партийные функционеры, которые не будут «добровольно подчиняться организационному надзору».

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