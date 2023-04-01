Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — сказал он.
Министр подчеркнул, что это «позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции».
Шойгу отметил, что специалисты определили необходимые объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов, и сейчас принимаются меры по их наращиванию.
Также во время рабочего совещания обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских группировок войск боеприпасами, добавили в министерстве. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.
Кроме того, Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке.
В Минобороны отметили, что ранее глава ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в московском, челябинском и кировском регионах. Руководители предприятий доложили министру о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.