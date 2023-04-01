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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для войск

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил), где он провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — сказал он.

Министр подчеркнул, что это «позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции».

Шойгу отметил, что специалисты определили необходимые объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов, и сейчас принимаются меры по их наращиванию.

Также во время рабочего совещания обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских группировок войск боеприпасами, добавили в министерстве. В том числе повышения эффективности системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.

Кроме того, Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке.

В Минобороны отметили, что ранее глава ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в московском, челябинском и кировском регионах. Руководители предприятий доложили министру о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.

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