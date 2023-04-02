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01:54 (мск), источник: Российская газета

Путин поручил правительству обеспечить начало работы цифровой платформы «ГосТех»

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству обеспечить функционирование единой цифровой платформы «ГосТех» с 1 апреля.

Источник: Российская газета

Указ главы государства предусматривает, что создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием платформы «ГосТех» будут осуществляться в отношении федеральных информационных систем с 1 апреля текущего года, а региональных — с 1 января 2024 года.

Отмечается, что создание информационных систем будет осуществляться, исходя из результатов оценки экономической и технологической целесообразности.

Согласно указу, правительство должно обеспечить внесение законодательных изменений, необходимых для развития «ГосТеха», в течение 10 месяцев.

Из положений документа также следует, что создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием «ГосТеха» не должны осуществляться, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну, служебную тайну в области обороны, а также тайну следствия и судопроизводства.

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