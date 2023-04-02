Путин поручил правительству обеспечить начало работы цифровой платформы «ГосТех»

Указ главы государства предусматривает, что создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием платформы «ГосТех» будут осуществляться в отношении федеральных информационных систем с 1 апреля текущего года, а региональных — с 1 января 2024 года.
Отмечается, что создание информационных систем будет осуществляться, исходя из результатов оценки экономической и технологической целесообразности.
Согласно указу, правительство должно обеспечить внесение законодательных изменений, необходимых для развития «ГосТеха», в течение 10 месяцев.
Из положений документа также следует, что создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием «ГосТеха» не должны осуществляться, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну, служебную тайну в области обороны, а также тайну следствия и судопроизводства.