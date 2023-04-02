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08:28 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко заявил о наращивании Белоруссией и Россией потенциала Союзного государства

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко с Днем единения народов Белоруссии и России, сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям», — говорится в поздравлении. В нем подчеркивается, что страны, выполняя волю народов, последовательно наращивают потенциал Союзного государства.

«Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, «направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран».

По его словам, Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.

«Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы», — подчеркнул Лукашенко. При этом он выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.

Поздравления президенту РФ

Лукашенко направил поздравления с Днем единения президенту РФ Владимиру Путину, а также председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Федерального собрания России Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В поздравлении Путину Лукашенко выразил уверенность, что полноценная реализация достигнутых договоренностей «откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан».

По данным пресс-службы главы белорусского государства, президент России в поступившем от него поздравлении отметил, что две страны и их народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях, энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», — отметил Путин.

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