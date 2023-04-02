Лукашенко заявил о наращивании Белоруссией и Россией потенциала Союзного государства

«Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям», — говорится в поздравлении. В нем подчеркивается, что страны, выполняя волю народов, последовательно наращивают потенциал Союзного государства.
«Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — отметил президент.
Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, «направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран».
По его словам, Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.
«Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы», — подчеркнул Лукашенко. При этом он выразил уверенность, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.
Поздравления президенту РФ
Лукашенко направил поздравления с Днем единения президенту РФ Владимиру Путину, а также председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Федерального собрания России Вячеславу Володину, госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
В поздравлении Путину Лукашенко выразил уверенность, что полноценная реализация достигнутых договоренностей «откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан».
По данным пресс-службы главы белорусского государства, президент России в поступившем от него поздравлении отметил, что две страны и их народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях, энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», — отметил Путин.
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