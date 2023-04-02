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10:48 (мск), источник: ТАСС

На Украине планируют «переименовать» Севастополь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что такое решение позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.

«Переименовывается в “объект № 6”. Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар [одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты]», — написал он в воскресенье в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Данилов также высказался за снос памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака». По его словам, аппарат СНБО «разрабатывает детализированную программу» действий.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Восемнадцатого марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) собрались утром 29 марта на молитву в Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры, в знак протеста против принудительного выселения из нее монахов. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.

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