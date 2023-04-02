10:48 (мск), источник: ТАСС
На Украине планируют «переименовать» Севастополь
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что такое решение позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы.
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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.
«Переименовывается в “объект № 6”. Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар [одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты]», — написал он в воскресенье в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По его словам, это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Данилов также высказался за снос памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака». По его словам, аппарат СНБО «разрабатывает детализированную программу» действий.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Восемнадцатого марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.