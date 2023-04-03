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04:46 (мск), источник: ТАСС

Дивизию спецподлодок с «Посейдонами» сформируют на Камчатке в 2025 году

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дивизию подлодок спецназначения — носителей суперторпед «Посейдон» — планируется сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) к концу 2024 — началу 2025 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщил, что строительство объектов береговой инфраструктуры в пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые станут носителями суперторпед «Посейдон», будет завершено в начале 2024 года. При этом в состав формируемой новой дивизии на ТОФ войдут не только «Белгород» и «Хабаровск», но и другие субмарины.

Ранее ТАСС также сообщал, что АПЛ проекта 09852 «Белгород» продолжит службу в составе ТОФ, и уже изготовлен первый боекомплект суперторпед «Посейдон» для этой субмарины. Передача флоту подлодки без основного оружия состоялась 8 июля 2022 года. В настоящее время «Белгород» находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте. АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 в настоящее время достраивается на заводе «Севмаш».

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