Дивизию спецподлодок с «Посейдонами» сформируют на Камчатке в 2025 году

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — сказал он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее ТАСС сообщил, что строительство объектов береговой инфраструктуры в пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые станут носителями суперторпед «Посейдон», будет завершено в начале 2024 года. При этом в состав формируемой новой дивизии на ТОФ войдут не только «Белгород» и «Хабаровск», но и другие субмарины.
Ранее ТАСС также сообщал, что АПЛ проекта 09852 «Белгород» продолжит службу в составе ТОФ, и уже изготовлен первый боекомплект суперторпед «Посейдон» для этой субмарины. Передача флоту подлодки без основного оружия состоялась 8 июля 2022 года. В настоящее время «Белгород» находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте. АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 в настоящее время достраивается на заводе «Севмаш».