Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте

«В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной “разморозки” банковских счетов РДНК», — сказала она.
По словам дипломата, ограничения, введенные в отношении Института имени Гёте, являются соразмерным ответом на блокировку властями Германии активов РДНК в декабре 2022 года. Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях давления ФРГ на Русский дом, однако в Берлине проигнорировали эти предостережения.
О блокировке счетов Институт имени Гёте сообщил 31 марта. В учебном заведении также отменили языковые экзамены на ближайшие даты.
Об ответных мерах РФ в случае, если Германия не прекратит действия по ограничению деятельности Российского дома в Берлине Захарова говорила 27 января.
Ранее, 20 января, агентство DPA сообщило, что прокуратура Берлина якобы инициировала расследование в связи с деятельностью Русского дома в столице Германии.
Центр русской науки и культуры, как утверждалось, проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Жалобу на деятельность Русского дома якобы подал бывший депутат бундестага от Партии зеленых Фолькер Бек.
В тот же день заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов сообщил, что Россотрудничество не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке Русского дома в Берлине. Шевцов допустил, что информация о проверке может быть фейком для решения «каких-то внутриполитических вопросов».