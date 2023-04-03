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3 апреля, источник: Известия

Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разблокировка счетов германского Института имени Гёте в России возможны только после разморозки счетов Российского дома науки и культуры (РДНК) в Берлине. Об этом 3 апреля сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Источник: Reuters

«В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной “разморозки” банковских счетов РДНК», — сказала она.

По словам дипломата, ограничения, введенные в отношении Института имени Гёте, являются соразмерным ответом на блокировку властями Германии активов РДНК в декабре 2022 года. Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях давления ФРГ на Русский дом, однако в Берлине проигнорировали эти предостережения.

О блокировке счетов Институт имени Гёте сообщил 31 марта. В учебном заведении также отменили языковые экзамены на ближайшие даты.

Об ответных мерах РФ в случае, если Германия не прекратит действия по ограничению деятельности Российского дома в Берлине Захарова говорила 27 января.

Ранее, 20 января, агентство DPA сообщило, что прокуратура Берлина якобы инициировала расследование в связи с деятельностью Русского дома в столице Германии.

Центр русской науки и культуры, как утверждалось, проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Жалобу на деятельность Русского дома якобы подал бывший депутат бундестага от Партии зеленых Фолькер Бек.

В тот же день заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов сообщил, что Россотрудничество не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке Русского дома в Берлине. Шевцов допустил, что информация о проверке может быть фейком для решения «каких-то внутриполитических вопросов».

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