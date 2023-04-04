Путин назвал «задачу номер один» для государства

«Цены растут, а зарплаты не очень. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны. [Для государства это] задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — заверил президент. По его словам, реальный уровень доходов населения начал снижаться после начала пандемии, потом снова стал расти, но в прошлом году, когда резко подскочила инфляция, доходы перестали за ней поспевать. Сейчас уже наблюдается небольшой рост реальной зарплаты, добавил Путин.
Глава государства предположил, что в этом году реальная заработная плата в целом по стране вырастет примерно на 3−5%, а располагаемые доходы населения — на 2−3%. Рост он связал со снижением уровня инфляции в последнее время.
«Это средние показатели, и где-то это может быть не так, но в целом они хоть и средние, но отражают общую тенденцию», — сказал Путин.
В январе президент поручил правительству в 2023 году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат. В послании к Федеральному собранию в феврале он предложил с 1 января 2024 года дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10%. Тогда МРОТ увеличится до 19,2 тыс. руб.
В марте Путин объявил, что в ближайшее время власти увеличат социальные выплаты и зарплаты в бюджетной сфере.