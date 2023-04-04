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22:12 (мск), источник: © РИА Новости

МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В МИД вызвали временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари после публикации фейков о событиях в Буче, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«(Дипломату. — Прим. Ред.) был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством (Франции) в социальных сетях заявлениями о “зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах”», — говорится в публикации.

Дармадикари напомнили о многочисленных нестыковках в пропагандистской инсценировке Киева.

Кроме того, дипломату указали на неприемлемость ложных обвинений в адрес российских военных на фоне поставок Парижем военной техники и боеприпасов Украине. В МИДе подчеркнули, что действия Франции лишь затягивают боевые действия.

В начале прошлого апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киев обвинил Россию в массовых убийствах мирного населения.

В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

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