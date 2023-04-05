12:54 (мск), источник: © РИА Новости
Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия и США сейчас находятся в фазе горячего конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире радио Sputnik.
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Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям. Некоторые формы этой войны просто беспрецедентны — они просто не существовали и не могли существовать в период той «холодной войны».
Он отметил, что сейчас «к сожалению, много разговоров об угрозе ядерного конфликта». По словам Рябкова, «наши американские противники» во многих отношениях ведут себя «абсолютно безбашенно», тогда как Россия постоянно подчеркивает, что в ядерной войне не может быть победителей, следовательно, ее нельзя развязывать.
«Но то, как бездумно, провокационно, во многих отношениях абсолютно безбашенно наши американские противники ведут дело все дальше по эскалационной лестнице, насколько они ослеплены своей абсолютно абсурдной и ни на чем не основывающейся верой в способность нанести России стратегическое поражение, заставляет усомниться в их когнитивных потенциалах, в их адекватности. Это игра с огнем в прямом смысле слова», — добавил замминистра.
Как считает Рябков, для США фатальной ошибкой станет недооценка решимости России «принять все меры, использовать все средства» при «посягательстве на суверенитет, территориальную целостность и государственность России».
Накануне дипломат сказал, что отношения разрушены и подошли к краху. Ответственность за это Москва возлагает на Вашингтон.