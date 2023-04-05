12:52 (мск), источник: Газета.Ру
Песков оценил слова посла Китая в ЕС Фу Цуна о «риторическом приеме» вокруг дружбы КНР и РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, который назвал риторическим приемом слова о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином. Заявление о «безграничной дружбе» было сделано по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине в феврале 2022 года на закрытии зимней Олимпиады.