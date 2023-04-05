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12:52 (мск), источник: Газета.Ру

Песков оценил слова посла Китая в ЕС Фу Цуна о «риторическом приеме» вокруг дружбы КНР и РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, который назвал риторическим приемом слова о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином. Заявление о «безграничной дружбе» было сделано по итогам встречи российского лидера Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине в феврале 2022 года на закрытии зимней Олимпиады.

Источник: AP 2022

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином в Москве», — сказал Песков.

Он отметил, что весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, которые были приняты по итогам переговоров.

По его словам, «они весьма содержательны» и в полной мере освещают весь спектр вопросов, который находится на совместной повестке дня.

Ранее газета The New York Times написала о том, что Фу Цун назвал заявление о «безграничной дружбе» между КНР и Российской Федерацией риторическим приемом. Данное заявление он сделал перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые прибыли с визитом в Китайскую народную республику. Посол также отметил, что Китай не поддерживает российскую спецоперацию на Украине и не оказывает Москве военную поддержку.

Дмитрий Лемеш

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