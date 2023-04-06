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13:01 (мск), источник: ТАСС

Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ нового состава по президентской квоте

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил 40 членов Общественной палаты (ОП) РФ. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В новый состав ОП вошли обладающие авторитетом общественные деятели и специалисты, представители науки, сферы образования, культуры, профсоюзов и общероссийских общественных движений. Среди них — заместитель главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач-виртуоз Петр Лундстрем, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.

Кроме того, в новом составе ОП будут специалисты, которые ранее уже входили в ее состав. Среди них — действующий секретарь палаты Лидия Михеева, Герой России Вячеслав Бочаров, летчик Константин Ярошенко, директор Музея Победы Александр Школьник, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, журналист Александр Малькевич.

Как уточняется в Telegram-канале ОП, 10 россиян впервые вошли в состав палаты, таким образом, «президентский список» обновился ровно на четверть.

В соответствии с положениями закона «Об Общественной палате Российской Федерации» последние 43 члена палаты будут выбраны из числа граждан, выдвинутых общественными объединениями и некоммерческими организациями.

Ранее все российские регионы, включая новые субъекты, выбрали своих представителей в состав ОП. В палате будут работать 87 представителей регионов, включая новые субъекты РФ — Донецкую и Луганскую народные республики. Представители Херсонской и Запорожской областей также войдут в состав ОП РФ, когда будут сформированы региональные общественные палаты. Новый состав палаты начнет свою деятельность не позднее 1 июля 2023 года.

О палате

Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) — консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава — три года. Численность — 172 члена (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 года; ранее — 168). Из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 выдвигают общественные палаты субъектов РФ, 43 — общественные объединения и НКО.

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