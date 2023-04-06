22:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости создания гарантий безопасности для Белоруссии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Его слова в эфире «Первого канала» передает РИА Новости.
«Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», — отметил Песков.
Ранее о подготовке концепции безопасности Союзного государства заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне «растущей напряженности на внешних границах».