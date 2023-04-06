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22:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости создания гарантий безопасности для Белоруссии.

Источник: AP 2022

Его слова в эфире «Первого канала» передает РИА Новости.

«Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», — отметил Песков.

Ранее о подготовке концепции безопасности Союзного государства заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне «растущей напряженности на внешних границах».

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