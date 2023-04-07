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11:32 (мск), источник: © РИА Новости

Блинкен утверждает, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие недели

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France объявил о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, у стран Запада, поддерживающих киевский режим, сформировались две цели относительно вмешательства в украинский кризис.

«Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине отвоевать территории, включая проведение контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Но вторая цель — помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности», — заявил Блинкен.

В ответ на вопрос о том, намерены ли США поддерживать Киев в желании силовым путем бороться за захват Крыма и Донбасса, госсекретарь США заявил, что ответственность за подобное решение лежит на Украине.

«Это решение Украины. Это демократия, президент Зеленский выполняет волю украинского народа. По сути, это решение за украинцами. Вместе со многими другими странами мы поддерживаем Украину в ее усилиях», — ответил Блинкен.

В пятницу глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что анонсированный киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии.

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