Кремль счел «яростной критикой США» слова Макрона о ядерном оружии

Заявление Макрона о ядерном оружии прозвучало во время его совместной пресс-конференции в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое вооружение, сказал французский лидер, «ни при каких обстоятельствах» не должно размещаться за пределами ядерных держав.
Зарубин попросил Пескова прокомментировать слова Макрона. «Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», — ответил представитель Кремля.
Среди западных стран ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция. При этом на складах в Нидерландах, Бельгии, Германии и Турции хранятся около 100 американских термоядерных бомб авиабомб B61.
Макрон прибыл с визитом в Китай в начале апреля. Вместе с ним туда отправилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Незадолго до поездки французский лидер сказал о необходимости давления Пекина на Москву, чтобы та «никогда не использовала химическое или ядерное оружие».
Франция рассчитывала, что Китай «образумит» Россию, позже повторил свою мысль Макрон уже на пресс-конференции с Си Цзиньпином в Пекине. Китайский лидер заявил, что выступает против использования ядерного, биологического или химического оружия.
По итогам переговоров Макрон и Си Цзиньпин выступили за скорейшее начало мирных переговоров, чтобы положить конец конфликту на Украине и добиться «прочного мира».
В конце марта президент России Владимир Путин объявил о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии. Такое решение он объяснил соответствующими просьбами со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко и планами Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Франция призвала Россию отказаться от своих планов, Германия сочла размещение ядерного оружия в Белоруссии «запугиванием».