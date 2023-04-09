Песков дал оценку реакции Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии

«Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал он.
Президент России Владимир Путин, говоря об этих планах, отметил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Глава государства объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
При этом Путин отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Штаты занимаются десятилетиями.
Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Также, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Эти решения вызвали критику на Западе. При этом там не упоминают, что США держат в Европе сто тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61−3 и В61−4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.