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15:28 (мск), источник: RT на русском

WP: украинцы паникуют из-за ускорившейся мобилизации

Увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы или записаться добровольно, сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить», — говорится в сообщении.

По данным издания, киевские власти нуждаются в большом количестве солдат.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

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