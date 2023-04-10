19:46 (мск), источник: ТАСС
Картаполов: электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки
Они будут иметь равную юридическую силу, добавил глава комитета Госдумы по обороне.
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МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Электронные оповещения от военкоматов дублируют традиционные повестки, они будут иметь равную юридическую силу. Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах», — сказал глава комитета в понедельник.
Он также уточнил, что все повестки — и в электронном виде, и в бумажном, — будут иметь одинаковую юридическую силу. «Абсолютно одинаковую юридическую силу, неважно каким способом получили эту повестку», — добавил Картаполов.
«Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия, включая личную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные», — отметил председатель комитета. При этом он уточнил, что прохождение медицинской комиссии будет осуществляться в порядке личной явки после получения повестки.
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность заключения контракта лицами, имеющими среднее образование. Также инициативой закрепляется «возможность проведения в регионах подготовки по военно-учетным специальностям». «Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованию времени и возможности нашей современной цифровой государственной системы и их внедрение существенным образом повысит эффективность», — добавил Картаполов. По его словам, закон вступит в силу со дня подписания.