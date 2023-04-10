Саудовская делегация обсуждает достижение перемирия с хуситами

«Продолжая усилия королевства по прекращению йеменского кризиса и в поддержку саудовской инициативы 2021 года по достижению всеобъемлющего политического решения в Йемене, я посещаю Сану вместе с делегацией братского Султаната Оман, чтобы поддержать перемирие и прекращение огня, процесс обмена пленными и поиск путей диалога между йеменскими силами для достижения всеобъемлющего и устойчивого политического решения в Йемене», — написал саудовский дипломат на своей странице в Twitter.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия планирует договориться с шиитским движением о возобновлении работы портов и аэропортов страны, которые блокируют мятежники, и обсудить со сторонами йеменского конфликта возможный процесс политического перехода. По информации источников агентства, в случае достижения договоренности стороны могут объявить об этом до наступления мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание месяца поста Рамадана (начнется 21 апреля).
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников-хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Власти королевства закрыли свое посольство в Сане в феврале 2015 года, через какое-то время диппредставительство продолжило свою работу в городе Аден после того, как туда перебрался президент республики Абд Раббу Мансур Хади из столицы, где хуситы удерживали его под домашним арестом.