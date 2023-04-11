Английский язык исключат из школьной программы 2 класса в Казахстане

На портале «Открытые НПА» размещен проект приказа министра просвещения РК «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 “Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан”. Цель проекта — корректировка содержания образования.
В итоге, как отмечают в Министерстве просвещения, системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций.
Ключевые направления текущей модернизации казахстанского образования: снижение учебной нагрузки на ученика, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM образования, воспитательный компонент, ранняя социализация и профессиональная ориентация обучающихся, усиление инклюзивности образования, обеспечение равного доступа к качественному образованию, независимо от места проживания и языка обучения.