В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов

«Работа уже идет. Их (украинских олигархов. — Прим. ред.) активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — заявил Сальдо.
По его словам, подавляющее большинство лиц из числа крупных собственников, враждебно настроенных по отношению к России, находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму.
Херсонская область стала субъектом федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.