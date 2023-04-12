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05:31 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Источник: РИА "Новости"

«Работа уже идет. Их (украинских олигархов. — Прим. ред.) активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», — заявил Сальдо.

По его словам, подавляющее большинство лиц из числа крупных собственников, враждебно настроенных по отношению к России, находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму.

Херсонская область стала субъектом федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

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