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15:26 (мск), источник: Газета.Ру

МИД Норвегии объявил персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России

Министерство иностранных дел Норвегии объявило персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России, они должны в ближайшее время покинуть страну. Об этом объявил МИД королевства.

Источник: Reuters

«15 офицеров разведки занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Отмечается, что «в настоящее время правительство решило объявить персонами нон-грата 15 сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием в Норвегии».

В сообщении подчеркивается, что в «настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии».

В конце марта издание Focus сообщило, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. По мнению органов безопасности ФРГ, дипломаты из России могут использовать свой дипломатический иммунитет «для незаконной вербовки немецких осведомителей из политики, бизнеса, науки и вооруженных сил» с целью «диверсионных или дезинформационных операций».

Дмитрий Лемеш

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