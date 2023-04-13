МИД Норвегии объявил персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России

«15 офицеров разведки занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
Отмечается, что «в настоящее время правительство решило объявить персонами нон-грата 15 сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием в Норвегии».
В сообщении подчеркивается, что в «настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии».
В конце марта издание Focus сообщило, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. По мнению органов безопасности ФРГ, дипломаты из России могут использовать свой дипломатический иммунитет «для незаконной вербовки немецких осведомителей из политики, бизнеса, науки и вооруженных сил» с целью «диверсионных или дезинформационных операций».