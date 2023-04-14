Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре

В заявлении Белого дома сказано, что Леди Гага является «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории». В общей сложности она получила 13 премий «Грэмми» и продала около 170 млн пластинок. Она также входит в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes и топ-100 самых влиятельных людей — по версии Time.
Певица также занимается благотворительностью и поддерживает права сексуальных меньшинств. Она также сопровождала Байдена в рамках поездки по поддержке общественного движения It’s On Us по борьбе с сексуальными домогательствами в университетских кампусах. В 2012 г. Гага вместе со своей матерью также основала фонд Born This Way по поддержке подростков в трудной ситуации.
Уточняется, что другим председателем комитета назначен продюсер Брюс Коэн. Он работал над фильмом «Красота по-американски» (1999 г.), который принес ему награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Помимо этого, Коэн был удостоен премий «Оскар» и «Тони», а также был номинирован на «Эмми».
Помимо Леди Гаги и Брюса Коэна в состав комитета вошли еще 22 человека, в том числе музыкант Джон Батист, актер Джордж Клуни, сценарист Шонда Раймс и др.
В Белом доме напомнили, что комитет по культуре и искусству был основан в 1982 г. Он необходим для «консультирования президента по вопросам культурной политики». В состав комитета входят деятели искусства, ученые и филантропы, которые «продемонстрировали приверженность поддержке искусства и гуманитарных дисциплин». Их назначает лично президент США.