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10:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Электронный реестр воинского учета позволит гражданам удаленно взаимодействовать в военкоматами, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", — подчеркнул офицер.

По его словам, теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг.

«Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости», — отметил Бирюков.

Он отметил, что все существующие сегодня отсрочки для призывников полностью сохраняют свое действие.

Накануне президент Владимир Путин закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал «Госуслуги» и многофункциональные центры.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.

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Как будет работать электронная повестка в военкомат. Что важно знатьЧто и для чего изменилось в законодательстве о военной службе — в материале РБК.
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