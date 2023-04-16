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08:30 (мск), источник: ТАСС

Южная Корея и США начнут учения ВВС с привлечением около 110 самолетов

Южнокорейская сторона задействует около 60 самолетов, включая истребители F-35A, F-15K, KF-16, а также самолет-заправщик KC-330.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и США начнут в понедельник масштабные плановые учения авиации с привлечением примерно 110 самолетов и около 1 400 военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВВС.

Маневры продлятся 12 дней и стартуют на базе ВВС в Кванджу. Южнокорейская сторона задействует около 60 самолетов, включая истребители F-35A, F-15K, KF-16, а также самолет-заправщик KC-330. Американская — более 40 самолетов, в том числе истребители ВВС F-16, штурмовики A-10, а также самолеты Корпуса морской пехоты F-35B и FA-18.

В Сеуле отметили, что учения будут посвящены улучшению взаимодействия между экипажами истребителей четвертого и пятого поколения, таких как F-15K и F-35. Военные отработают полет в боевом построении, операции противовоздушной обороны и поддержку с воздуха.

В пятницу ВВС Республики Корея и США провели учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H. В четверг КНДР впервые запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18».

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