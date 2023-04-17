15:25 (мск), источник: © РИА Новости
Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию
КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, сообщило агентство Sputnik.
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Уточняется, что политик приехал в страну по приглашению кандидата в главы Гагаузии, лидера движения «Народный союз Гагаузии» Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского. Он должен был принять участие в первом Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов-2023», который пройдет сегодня в городе Комрат.
Вместе с Миннихановым в Молдавию не пустили также директора крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана «АК-БАРС» Ивана Егорова. Самолет, на котором они прилетели в Кишинев, уже покинул страну.
«Вместе с Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — отметил глава Татарстана в видеообращении перед своим отлетом из Молдавии, которое разместил портал.
Глава Татарстана поздравил народ Гагаузии с Пасхой, пожелал успешной работы. «У нас — добрые традиции. Татарский народ и гагаузский народа — братья. Последние годы у нас тоже были контакты, и у нас большие планы взаимопомощи в дальнейшем развитии. Уверен, что молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном, с одной стороны, и Гагаузией с другой», — заявил Минниханов.
Выборы главы (башкана) Гагаузии запланированы на 30 апреля, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность башкана: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Евгения Гуцул.