Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса Эксперимент должен показать, способны ли люди в принципе выдержать условия жизни на Красной планете
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
01:48 (мск), источник: ТАСС

Призывники не будут направляться на службу в новые регионы России

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Призывники не будут направляться для прохождения военной службы в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, сообщил ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Сразу хочу отметить: в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут», — сказал он.

Локтев также отметил, что весенний призыв 2023 года не отличается от предыдущих и проходит в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля.

По его словам, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где за пять месяцев освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.

«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — проинформировал военный комиссар столицы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта