Призывники не будут направляться на службу в новые регионы России

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Сразу хочу отметить: в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут», — сказал он.
Локтев также отметил, что весенний призыв 2023 года не отличается от предыдущих и проходит в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля.
По его словам, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где за пять месяцев освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.
«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — проинформировал военный комиссар столицы.