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10:58 (мск), источник: ТАСС

Пашинян назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном

Армянский премьер заявил, что Ереван полностью признает территориальную целостность Азербайджана и ждет от Баку признания территории Армянской ССР Республикой Армения.

Источник: AP 2022

ЕРЕВАН, 18 апреля. /ТАСС/. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. Об этом во вторник в парламенте заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий. Я подтверждаю, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения», — отметил он.

По словам главы армянского кабмина, «очень важно, чтобы были сформированы международные механизмы, гарантирующие мирное соглашение, иначе на следующий день после подписания соглашения может вспыхнуть новая война или произойти новая эскалация».

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