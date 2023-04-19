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09:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Ирана пригрозил уничтожить Тель-Авив и Хайфу

Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил дать Израилю «жесткий ответ», если тот предпримет против Тегерана какие-либо действия. Об этом господин Раиси заявил во время выступления по случаю дня иранских вооруженных сил.

Источник: Reuters

«Враги, особенно сионистский режим, получили сигнал о том, что любые незначительные действия против нашей страны вызовут резкий ответ со стороны вооруженных сил, который будет сопровождаться разрушением Хайфы и Тель-Авива», — утверждает он (цитата по Times of Israel).

Кроме того, Раиси потребовал от США уйти с Ближнего Востока. При этом он сказал, что армия Ирана «горячо жмет руку» региональным государствам, заинтересованным в обеспечении безопасности. Он не уточнил, о какой стране речь, но, по данным издания, речь шла про Саудовскую Аравию.

В марте Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств. Это решение было объявлено по итогам переговоров сторон в Пекине. Достигнутые договоренности могут повлиять на общую ситуацию в регионе —в частности, появился шанс на урегулирование конфликта в Йемене, а также на разрешение ряда внутренних противоречий в Сирии и Ливане.

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