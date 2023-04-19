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12:20 (мск), источник: ТАСС

Kyodo: в правительстве Японии изучают вариант передачи Украине летальных вооружений

В Либерально-демократической партии продвигают сценарий подобной помощи Украине с учетом председательства Японии в Группе семи и проведения в мае саммита лидеров объединения в Хиросиме.

Источник: AFP 2022

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Члены правительства Японии, а также правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) изучают вариант передачи Украине летальных вооружений. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Власти Японии следуют установленным принципам, согласно которым Токио может передавать летальные вооружения только своим партнерам в области разработки и производства. Между тем в правящей партии продвигают сценарий подобной помощи Украине с учетом председательства Японии в Группе семи и проведения в следующем месяце саммита лидеров объединения в Хиросиме.

В связи с этим члены ЛДП намерены с 25 апреля провести ряд встреч со своими партнерами по коалиции из партии «Комэйто» для обсуждения этого вопроса. Между тем члены «Комэйто» выступают против перспективы упрощения условий для передачи летальных вооружений, поддерживая при этом расширение экспорта нелетального оборудования, отмечает агентство.

В прошлом году Япония направляла на Украину несколько партий грузов из резервов Сил самообороны. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Токио также неоднократно направлял Киеву генераторы и другую гуманитарную помощь на общую сумму порядка 210 млрд иен (около $1,5 млрд).

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