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14:09 (мск), источник: РБК

Кремль ответил на данные о подготовке диверсий на энергообъектах Европы

Российские корабли изучают расположение кабелей и электростанций в море, чтобы при конфликте с Западом парализовать снабжение и связь Северной Европы, заявили журналисты. Песков в ответ предложил расследовать взрывы на Nord Stream.

Источник: РИА "Новости"

Сообщения европейских СМИ о подготовке Россией диверсией на энергетических объектах Европы не соответствуют действительности, в своих расследованиях они приводят ошибочные выводы, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Они опять беспочвенно предпочитают обвинять Россию. Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме теракта на «Северных потоках». Теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов саботажа.

Дмитрий Песков
представитель президента РФ

Информация о подготовке Россией диверсий содержалась в фильме «Война теней», снятом датским телеканалом DR вместе с норвежским NRK, шведским SVT и финским Yle. СМИ со ссылкой на данные разведок и мнение экспертов сообщили, что российская сторона занимается составлением карты морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей близ Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. Частью планируемого саботажа является перерезание кабелей, проложенных из Европы через Атлантику, сказано в фильме.

Согласно плану, электроснабжение Северной Европы при необходимости будет парализовано.

«В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество, — сказал глава контрразведки Датской полицейской разведывательной службы Андерс Хенриксен. Его норвежский коллега Андреас Стенсонс добавил: “Это стратегический потенциал для России, который считается очень важным и контролируется непосредственно из Москвы”.

Также в фильме говорилось о перехвате радиопереговоров российских судов. По данным журналистов, суда отключают свои передатчики, становясь «кораблями-призраками».

В частности, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» официально занимается морскими научными исследованиями, но источники DR рассказали, что оно выполняет разведывательные функции. По их данным, в прошлом ноябре судно обогнуло Каттегат, отключив передатчик и отправляя сигналы только на российскую военную базу. В течение последнего месяца «Адмирал Владимирский» прошел также по Северному и Балтийскому морям, его маршрут пролегал близ построенных и будущих ветряных электростанций, где он останавливался на несколько дней.

Всего журналисты нанесли маршрут передвижений 50 российских судов, которые передвигались подозрительными путями за последнее десятилетие.

Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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