Кремль ответил на данные о подготовке диверсий на энергообъектах Европы

Сообщения европейских СМИ о подготовке Россией диверсией на энергетических объектах Европы не соответствуют действительности, в своих расследованиях они приводят ошибочные выводы, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Информация о подготовке Россией диверсий содержалась в фильме «Война теней», снятом датским телеканалом DR вместе с норвежским NRK, шведским SVT и финским Yle. СМИ со ссылкой на данные разведок и мнение экспертов сообщили, что российская сторона занимается составлением карты морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей близ Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. Частью планируемого саботажа является перерезание кабелей, проложенных из Европы через Атлантику, сказано в фильме.
Согласно плану, электроснабжение Северной Европы при необходимости будет парализовано.
«В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество, — сказал глава контрразведки Датской полицейской разведывательной службы Андерс Хенриксен. Его норвежский коллега Андреас Стенсонс добавил: “Это стратегический потенциал для России, который считается очень важным и контролируется непосредственно из Москвы”.
Также в фильме говорилось о перехвате радиопереговоров российских судов. По данным журналистов, суда отключают свои передатчики, становясь «кораблями-призраками».
В частности, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» официально занимается морскими научными исследованиями, но источники DR рассказали, что оно выполняет разведывательные функции. По их данным, в прошлом ноябре судно обогнуло Каттегат, отключив передатчик и отправляя сигналы только на российскую военную базу. В течение последнего месяца «Адмирал Владимирский» прошел также по Северному и Балтийскому морям, его маршрут пролегал близ построенных и будущих ветряных электростанций, где он останавливался на несколько дней.
Всего журналисты нанесли маршрут передвижений 50 российских судов, которые передвигались подозрительными путями за последнее десятилетие.