В Госдуме призвали продлить майские выходные на 2−5 мая

«Вице-спикер Госдумы от партии “Новые люди” Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
По словам Даванкова, необходимость в полноценном отдыхе связана с высокими показателями симптомов депрессии среди россиян. В частности, в этом году доля тех, кто отмечает у себя симптомы депрессии, оказалась в два раза выше (37%) по сравнению с ковидным 2020 г.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Согласно тексту законопроекта, длинные выходные в период майских праздников могут быть установлены за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Таким образом, новогодние каникулы будут закреплены с 1 по 3 января, а майские праздники будут продолжаться с 1 по 9 мая.
По словам Даванкова, принятие законопроекта приведет к развитию внутреннего туризма, а также «будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический».