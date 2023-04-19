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18:13 (мск), источник: © РИА Новости

Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сам посетил зону СВО, чтобы не отрывать военных от мест их дислокации.

Спецоперация на Украине
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Путин в понедельник посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.

«Вы наверняка знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской (Народной Республике). Вот там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует, чтоб они были на месте», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

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