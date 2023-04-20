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11:12 (мск), источник: Газета.Ру

Роберт Кеннеди — младший заявил, что США нечего противопоставить России на Украине

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший заявил в интервью Fox News, что в США замалчивается тот факт, что России невозможно противостоять на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

По словам Кеннеди-младшего, конфликт на Украине является огромной проблемой для Вашингтона. Он пояснил, что конфликт на Украине способствует сближению России и Китая, что является худшим исходом для США.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — заявил Кеннеди-младший.

Ранее американский адвокат Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года.

До этого обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс писал, что президент США Джо Байден ввязался в глобальную авантюру, решив помогать Киеву и противостоять Пекину.

Екатерина Волкова

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