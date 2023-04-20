Роберт Кеннеди — младший заявил, что США нечего противопоставить России на Украине

По словам Кеннеди-младшего, конфликт на Украине является огромной проблемой для Вашингтона. Он пояснил, что конфликт на Украине способствует сближению России и Китая, что является худшим исходом для США.
«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — заявил Кеннеди-младший.
Ранее американский адвокат Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года.
До этого обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс писал, что президент США Джо Байден ввязался в глобальную авантюру, решив помогать Киеву и противостоять Пекину.