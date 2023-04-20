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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: ядерные арсеналы Франции и Британии де-факто под контролем США

Кремль считает, что вопрос стратегической стабильности должен обсуждаться в том числе с Францией и Великобританией, так как их ядерные арсеналы «де-факто находятся под контролем США». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандр, которая в интервью «Ъ» заявила о «существенной диспропорции» ядерных арсеналов Парижа и двух других крупнейших ядерных держав.

Источник: РИА "Новости"

«С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, они, можно сказать, де-факто находятся под контролем США. Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов, ну, это бессмысленно абсолютно. Вот это — концептуальный подход к тому, что происходит», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Он объяснил, что фактически Франция и Великобритания «являются единой интегральной системой НАТО, а поскольку… блок находится де-факто под управлением США, то это единое целое».

Лежандр считает, что Франция может принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями только при значительном сокращении разрыва между арсеналом Франции и арсеналами двух крупнейших ядерных держав. «Как вы знаете, мы очень далеко от выполнения этого условия», — сказала она в интервью «Ъ».

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале. Россия считает, что необходимо воспринимать ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции «в совокупности» и учитывать это в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений.

Леонид Уварчев

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