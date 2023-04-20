На тихоокеанском мусорном пятне появилась новая экосистема Теперь там обитают прибрежные животные, ранее не появлявшиеся в водах открытого океана
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Главные новости к вечеру 20 апреля
18:04 (мск), источник: Ведомости

Красноярский край возглавит замминстра финансов Михаил Котюков

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

«Михаил Михайлович, вам не нужно рассказывать, что такое Красноярский край, — вы родом из Красноярского края, много лет там работали Сейчас вы — заместитель министра финансов. Что говорить, вы в курсе, в “материале” того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом — и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край. Михаил Михайлович, вы сами к этому готовы?», — спросил президент Котюкова на встрече, которая прошла по видеосвязи.

Котюков поблагодарил главу государства за доверие и согласился. «Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края», — сказал замминистра финансов.

Ранее сегодня стало известно, что действующих губернатор Красноярского края Александр Усс досрочно уходит в отставку.

Михаилу Котюкову 46 лет. Пост заместителя министра финансов России он занимал с 2020 г.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запуск крупнейшей в мире ракеты Super Heavy со Starship завершился неудачей
Продажи электрокаров в России в I квартале выросли в два раза
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта