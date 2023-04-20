18:04 (мск), источник: Ведомости
Красноярский край возглавит замминстра финансов Михаил Котюков
Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края.
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«Михаил Михайлович, вам не нужно рассказывать, что такое Красноярский край, — вы родом из Красноярского края, много лет там работали Сейчас вы — заместитель министра финансов. Что говорить, вы в курсе, в “материале” того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом — и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край. Михаил Михайлович, вы сами к этому готовы?», — спросил президент Котюкова на встрече, которая прошла по видеосвязи.
Котюков поблагодарил главу государства за доверие и согласился. «Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края», — сказал замминистра финансов.
Ранее сегодня стало известно, что действующих губернатор Красноярского края Александр Усс досрочно уходит в отставку.
Михаилу Котюкову 46 лет. Пост заместителя министра финансов России он занимал с 2020 г.