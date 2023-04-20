Путин подписал указ об отставке Усса и назначении Котюкова врио губернатора Красноярского края

В тексте указа говорится, что Владимир Путин принял отставку Александра Усса «по собственному желанию». Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сегодня, 20 апреля, Александр Усс сообщил, что в ходе личной встречи Владимир Путин предложил ему «продолжить работу на федеральном уровне», при этом занимаясь и «вопросами социально-экономического развития» Красноярского края. При этом какую именно должность он займет, Усс не уточнил. По информации РБК, он станет сенатором Законодательного собрания Красноярского края.
Александр Усс занимал должность губернатора Красноярского края с 2018 года. Срок его полномочий истекает в этом году. В начале февраля источники «Ъ» сообщали, что в администрации президента плохо оценивают положение Усса как главы региона.
Михаил Котюков родился в Красноярске. С 2003 года он работал в администрации Красноярского края, а в 2007 году его назначили заместителем губернатора — он возглавлял департамент финансов. Пост замминистра финансов занимает с 2012 года.